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ФедералПресс

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В Раде избили депутата Гончаренко, который заявил о катастрофе на фронте

В Раде избили депутата Гончаренко, который заявил о катастрофе на фронте

КИЕВ, 6 октября, ФедералПресс. Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который заявил о катастрофичной ситуации на фронте и потребовал встречи с Владимиром Зеленским, оскорбили и избили на заседании украинского парламента.

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