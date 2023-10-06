В Раде избили депутата Гончаренко, который заявил о катастрофе на фронте

КИЕВ, 6 октября, ФедералПресс. Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который заявил о катастрофичной ситуации на фронте и потребовал встречи с Владимиром Зеленским, оскорбили и избили на заседании украинского парламента.
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