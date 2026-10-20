Рособрнадзор разрабатывает формат испытания, которое должно стать обязательным с 2028 года Минпросвещения рассматривает введение устного экзамена по истории для девятиклассников — его планируют сделать обязательным с 2028 года.
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