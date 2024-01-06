Руководитель ДНР Денис Пушилин поделился информацией о том, что ради достижения назначенных лидером Российской Федерации Владимиром Путиным целей следует завершить операцию по освобождению республиканской территории.
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