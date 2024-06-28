Дрон Global Hawk США рухнул в Черное море после встречи с российским МиГ-31? Что случилось на самом деле

СЗ

Сергей Захаров

Коц ты сначала всё-таки разберись можно атокавать или нельзя зна, ит им можно? Ведь они наводят сгарядытхапускают их тоже они пиндосы они небоя ук а? А можэт нам вообще по твоей логике надо залесть под плинтус и дрожать боюсь боюсь?