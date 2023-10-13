Звезда спецоперации: многоцелевой транспортер МТ-ЛБ

Издание «Рыбарь» посвятило МТ-ЛБ специальный арт. Здесь далеко не все вариации использования «Мотолыги» Изделие 6Как и где появилась на свет «Мотолыга», едва ли не ставшая военно-техническим символом спецоперации? Случилось это в советском Харькове в 1960 году на знаменитом тракторном заводе ХТЗ.