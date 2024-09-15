Кровопролитное сражение за Острое: От гарнизона ВСУ в ИК № 82 остались рожки да ножки

Радомир Маркуш 14 сентября 2024 г., 21:18 Путь нашим штурмовикам к населенному пункту проложили ФАБы В результате активных, решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое ДНР.
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