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Русский Днепропетровск

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Кровопролитное сражение за Острое: От гарнизона ВСУ в ИК № 82 остались рожки да ножки

Радомир Маркуш 14 сентября 2024 г., 21:18   Путь нашим штурмовикам к населенному пункту проложили ФАБы В результате активных, решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое ДНР.

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