Пионерлагеря для взрослых

Лагеря для взрослых начали активно развиваться несколько лет назад - о тренде для аудитории 30-50 лет активно пишут РБК и Forbes, а на MITT и Конгрессе турагентов в 2024 году этот формат назывался "вероятным хитом для поколение 70-80 годов рождения".