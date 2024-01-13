Экс-замминистра Украины: ситуация для ВСУ тяжёлая из-за российских БПЛА

На фронте сложилась тяжёлая ситуация для украинской армии из-за дронов ВС России, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
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