Рим (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Оже-Альяссимом, Зверев – с Гарином, Циципас встретится с Синнером, Шаповалов – с Руудом

Новак Джокович сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Александр Зверев встретится с Кристианом Гарином, Стефанос Циципас – с Янником Синнером.

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