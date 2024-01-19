По мнению врачей, женщины мерзнут сильнее мужчин и дольше согреваются: в чем причина

Всему виной физиологические особенности организма.По мнению врачей, женщины мерзнут сильнее мужчин и дольше согреваются, всему виной физиологические особенности организма, сообщает научный журнал Patient.
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