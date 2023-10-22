После массовых драк школьников в Химках СК возбудил уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц учебного заведения в Химках, где ученики совершали неправомерные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
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