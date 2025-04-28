Губернатор Астраханской области выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту

«От имени жителей Астраханской области и от меня лично выражаю глубокие соболезнования народу Исламской Республики Иран в связи со страшной трагедией в порту Шахид-Раджи, повлекшей за собой человеческие жертвы и большое количество пострадавших.
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