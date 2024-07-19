Курская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ: в селе Горналь Суджанского района в результате атаки украинского дрона погиб местный жительКурская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ, не обошлось без человеческих жертв.
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