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Курские новости

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Курская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ

Курская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ

Курская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ: в селе Горналь Суджанского района в результате атаки украинского дрона погиб местный жительКурская область весь день подвергалась атакам со стороны ВСУ, не обошлось без человеческих жертв.

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