Первый урожай российских бананов, папайи и питахайи собрали в Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что всего планируют получить около 700 кг экзотических фруктов https://t.
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