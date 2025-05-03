Лихославльский округ, как и вся страна, готовится отметить 80-летие Победы

В минувшие выходные в Лихославльском округе прошли финальные испытания конкурса «Наследники Победы». Участники читали стихи, показывали танцевальные композиции, исполняли песни военных лет, а кто-то представил свои рисунки.
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