В Крыму запустили новый проект по поддержке участников СВО

В Крыму запустили новый проект по поддержке участников СВОАктивистНикита Сандалов при поддержке Комитета по здравоохранению Республики Крым выступил с инициативой предоставления бесплатной диагностики для участников СВО в частных клиниках региона.
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