Немецкая коробка офицера: находка в огороде

Генрих

Помню такую коробку из детства... у деда с бабкой оставались еще раскладные металлические кровать и стул, брошенные германским офицером, когда наши войска вплотную подошли к городу. Потом все, когда тащили что ни попадалось под руку, в школу с друзьями сдали на металлолом... Порот не был, но строго предупрежден! 😁😁😁 Эххх, время...