С миру по нитке
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С миру по нитке

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Немецкая коробка офицера: находка в огороде

Немецкая коробка офицера: находка в огороде

34-летний огородник вел обычные работы на участке. Неожиданно лопата ударилась о железо: из-под земли показался нацистский схрон, наполненный оружием.

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Комментарии
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Генрих
Помню такую коробку из детства... у деда с бабкой оставались еще раскладные металлические кровать и стул, брошенные германским офицером, когда наши войска вплотную подошли к городу. Потом все, когда тащили что ни  попадалось под руку, в школу с друзьями сдали на металлолом... Порот не был, но строго предупрежден! 😁😁😁 Эххх, время...
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