Обратиться к Востоку: Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Иран и Россия работают над новыми методами для проведения расчетов. Среди них — цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал «Известиям» торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.
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