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Премьер Кобахидзе: Грузии и США потребуются усилия для перезагрузки отношений

Премьер Кобахидзе: Грузии и США потребуются усилия для перезагрузки отношений

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил советнику Госдепа США Дереку Шолле, что Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилия, чтобы перезагрузить отношения из-за разногласий по законопроекту об иноагентах.

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