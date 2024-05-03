Премьер Кобахидзе: Грузии и США потребуются усилия для перезагрузки отношений

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил советнику Госдепа США Дереку Шолле, что Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилия, чтобы перезагрузить отношения из-за разногласий по законопроекту об иноагентах.
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