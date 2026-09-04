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Царьград

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Почему добыча нефти в России обрушилась до минимума за 17 лет

Почему добыча нефти в России обрушилась до минимума за 17 лет

Эксперты назвали причины падения объемов добычи нефти и сделали прогноз на будущий год.Нефтяная отрасль России в 2026 году столкнётся с самым низким уровнем добычи за последние 17 лет - чуть более 494 миллионов тонн, а среднесуточная отдача скважин не превысит 9,88 миллиона баррелей.

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