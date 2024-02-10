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Сенатор Джабаров назвал провокацией слова министра обороны Норвегии о войне с РФ

Сенатор Джабаров назвал провокацией слова министра обороны Норвегии о войне с РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама о необходимости подготовки войне с Россией провокацией.

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