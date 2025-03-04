Пентагон высказался о прекращении киберопераций против России

Пентагон опроверг сообщения о прекращении киберопераций против России. Об этом сообщает Bloomberg. Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности рассказал, что глава Пентагона Пит Хегсет не выпускал соответствующую директиву Киберкомандованию США.
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