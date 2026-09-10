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Царьград

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В Церкви объяснили, как правильно ставить свечи в храме

В Церкви объяснили, как правильно ставить свечи в храме

Представители Русской православной церкви рассказали верующим о том, как правильно ставить свечи в храме и к каким иконам подходить в первую очередь.

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