Теткино утром 14 мая! Что творится в приграничье

На Теткинском направлении по-прежнему продолжаются боестолкновения. По данным информационного ресурса, вчера, 13 мая, уничтожены группы пехоты, ББМ и мотопехота армии киевского режима на квадроциклах, которые делали попытки прорваться через госграницу.