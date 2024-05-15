Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области HARM, Hammer и «Ольха»

В Белгородской области сработала система ПВО. Военные нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников, сообщило Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии