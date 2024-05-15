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Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области HARM, Hammer и «Ольха»

Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области HARM, Hammer и «Ольха»

В Белгородской области сработала система ПВО. Военные нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников, сообщило Минобороны России.

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