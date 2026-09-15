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Reuters сообщил о крупнейших протестах в Сирии после свержения Асада

Reuters сообщил о крупнейших протестах в Сирии после свержения Асада

В Сирии начались крупнейшие протесты со времени свержения Башара Асада. Поводом стал резкий рост цен на топливо: дизель подорожал на 40%, бензин — на 26–28%.

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