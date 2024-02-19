В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

Россия заинтересована в том, чтобы Испания провела расследование по факту убийства российского летчика, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Кузьминова, заявил в разговоре с «Лентой.
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