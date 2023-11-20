Мобильные процессоры Intel Lunar Lake MX получат до 32 Гбайт встроенной оперативной п...

Мобильные процессоры Intel Lunar Lake MX получат до 32 Гбайт встроенной оперативной памяти и графику нового поколенияКрупная утечка от информатора YuuKi-AnS раскрыла подробности о будущих процессорах Intel с рабочим названием Lunar Lake MX.
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