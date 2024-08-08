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Гособвинение запросило 15 лет колонии для гражданки США и РФ Карелиной

Гособвинение запросило 15 лет колонии для гражданки США и РФ Карелиной

Гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима для гражданки США и РФ Ксении Карелиной (в США носит фамилию Хван), которая обвиняется в госизмене после установленных фактов финансирования запрещенной в РФ организации для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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