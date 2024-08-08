Гособвинение запросило 15 лет колонии для гражданки США и РФ Карелиной

Гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима для гражданки США и РФ Ксении Карелиной (в США носит фамилию Хван), которая обвиняется в госизмене после установленных фактов финансирования запрещенной в РФ организации для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии