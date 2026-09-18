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ЦМС Минпросвещения России и Фонд памяти Андрея Карлова будут развивать международные проекты в сфере образования

ЦМС Минпросвещения России и Фонд памяти Андрея Карлова будут развивать международные проекты в сфере образования

Центр международного сотрудничества Минпросвещения России и Международный фонд содействия развитию связей в области культуры, науки, образования и социальной сферы памяти А.

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