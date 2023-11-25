Актрису Ирину Алферову называли преступницей из-за дочери Ксении

Ирина Алферова всю жизнь посвятила кино и служению в театре. Актриса получила широкую известность благодаря роли Даши в советской телеэпопее «Хождение по мукам» и Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».
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