У «Фенербахче» Моуринью ни одной победы против топ-5 лиги Турции – 4 ничьих, 2 поражения. Клуб идет 2-м в таблице

В воскресенье команда под руководством Жозе Моуринью не смогла победить дома «Самсунспор» (0:0). Всего в 6 играх против топ-5 в текущем чемпионате «Фенербахче» 4 раза сыграл вничью (с «Галатасараем» (0:0), с «Самсунспором» (2:2, 0:0) и с «Еюпспором» – 1:1) и потерпел два поражения (от «Галатасарая» (1:3) и «Бешикташа» – (0:1).
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