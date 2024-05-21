Севастополь попрощался с бойцом СВО Денисом Обрамец

В Севастополе в последний путь проводили ефрейтора Дениса Обрамец. Он погиб, выполняя задачи по обеспечению действий группировки войск национальной гвардии РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передаёт КП-Крым.
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