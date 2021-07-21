Коммунисты хотят вернуться и навести порядок. Власть затаилась.

Политика как она естьПолитикаКоммунисты хотят вернуться и навести порядок. Власть затаилась. Многие из нас в последнее время все чаще задают вопрос - "А что бы было, если бы к власти вновь пришли коммунисты?".Вернуться к статье23441НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаяэто равносильно как задать такой же вопрос в германии : А что бы было, если бы к власти вновь пришли ..фашисты. вот только фашистов в германии скинули в 1945-м. а у нас камунистов 46 лет спустя... в германии нео-нацистов мало. чтоб кто-то желал бы их возвращения. а у нас нео-камунистов пока слишком много - есть опасность возврата красно-коричневой чумы.... вот и автор с сайтика эту мерзость продавливаетСергей ПолосовА тут немоножечко разные вещи. Понимаешь, в Германии пропаганда гитлеризма запрещена, а у нас Сталин, наверное, второй, после Путина, по упоминаемости. Вот можно себе представить чтобы , допустим, Гесс (или Борман) с нацистской фракцией заседал в Бундестаге? Смешно? А еще и Закон принят запрещающий сравнивать СССР и Третий рейх... А если сравнивать? И там и там жгли книги и запрещали авторов, и там и там концлагеря, и там и там насиловали и уничтожали инакомыслящих, и там и там во главе страны стоял фюрер, и там и там ВОЙНА.Дмитрий БаклановНебольшая? Но разница есть. Фашизм - титульная нация живет за счет других. Коммунизм - община живет за счет всех своих членов. А книги и у нас уже начали жечь и запрещать, и во главе стоит Путин, и выгоняем из страны инакомыслящих.АНонимКАКоммунисты придут и указом отменят кризис? Отменят санкции отдав Крым? Вернут пенсии в 55 и 60 напечатав денег? Остановят короновирус обязав всех вакцинироваться? Раздадут фабрики рабочим а землю крестьянам?Вячеслав Белослюдовони крым украине опять подарят ! загонят всех под гребёнку в нищету ! сталина то у них нет . одни миллиардеры грудинины со счетами и замками за бугром. перестройку нам тоже коммунисты замутили если что . сейчас поют что горбачёв и ельцин были не коммунисты . а почему же они партией коммунистов руководили ? почему коммунисты то допустили ? или такие тупые были ? а что сейчас вдруг поумнели ? и кто же у них руководителем ? дедушка зю, который 30 лет мозги пудрит и кричит о несменяемости и обнулении? а сам присосался к своему месту , к думе и что-то дорогу уступать не собирается. ну то конечно другое. конечно . хватит , пожили при коммунистах. до чего они страну довели ? до развала ! до войны ! и сталина , которым теперь прикрываются именно они оболгали и смешали грязью.Владимир EвтушенкоКак же вы, геббельсёнывши, мерзки и подлы. Никто никогда Крым не отдаст.МихаилПридут коммунисты и восстановят справедливость. Вот нет у вас посудомойки, а у соседки две. Отберут у соседки и вам сразу станет легче!Сергей ПолосовА кто сказал, что "отдать Крым" - "избавиться от санкций"? В свое время санкции против СССР ввели мотивируя запретом на выезд евреев в Израиль. Евреи уехали в Израиль, евреи ВЕРНУЛИСЬ из Израиля, а санкции сохранились... Так что...АНонимКАВы на что намекаете? Если вернулись евреи, должны вернуться и коммунисты? Хотя в это есть некоторая логика...Андрей БедныйЧто санкции всего лишь предлог, и даже если случится чудо для хохлов и в России все сойдут с ума и согласятся вернуть им Крым, на санкции это никак не повлияет. А коммунистов нет так что и возвращаться некому уже. Новых нужно выращивать, но уже поздно, да и ситуация не та, да и народ для них не тот )))Серж ПрологовОн не намекает. Он констатирует то, что ФОРМАЛЬНО обозначенные причины, в данном случае санкций, как правило остаются только формальными причинами. И когда "причины" уходят - их последстия (в нашем случае "санкции") остаются. Если совсем посконным русским языком: не было бы Крыма, нашелся бы какой-нибудь "залив Петра Великого", Остров Семи ковбоев, тайфун Маргарита Калифорнийская (ну, что угодно, любая причина, вплоть до придуманой), но санкции были бы наложены.Сергей ПолосовНаглядно: помнишь как Ося Бендер говорил: "Я взбунтую местные племена и объявлю войну Дании: "Зачем они убили принца Гамлета?".KarmadonА что, в СССР владельцами фабрик и заводов были рабочие? А земли - крестьяне?Николай ЧиляковВполне может быть... Как минимум национализация дворцов и предприятий...Николай ЧиляковА что загонять-то "опять в нищету"? Мы и так в ней. Нам терять нечего...саша дмитренконисчие по помойкам шарятся а не в инете сидят))))))Денис ВолковНеееее. Они сначала шарятся и фоткаются а потом постят в интернетеНиколай ЧиляковУ кого какие представления о жизни...Николай ЧиляковНе исключена и такая причинно-следственная связь при определëнных обстоятельствах...Вячеслав Белослюдовне устал скулить ? машина во дворе стоит ? сколько стран посетил с котомкой и протянутой рукой ? или с утра на помойке или в переходе с протянутой рукой копейки сшибаешь ? ты нищету хоть видел ? в стране работы валом, но вам видите ли мало платят ! платят столько, сколько вы заработали ! а работать вы не хотите ! вы только ноете и требуете ! халява родилась вперёд вас ! и не надо петь , что это не так . это именно так!Николай ЧиляковСлышь, хозяйчик драный, ненавидящий свой народ! Вонючую пасть не надо раскрывать не по делу.Вячеслав Белослюдоввот и не раскрывай ! смердит ! затыкать сначала свою жену попытайся . а потом , если получится остаться с жилплощадью , зализывай , что останется ! таких грозных повидал ... только по носу щёлкнуть - скулят и на жопу садятся .Николай ЧиляковВот и сядь своей жопой рыхлой и не смерди. Уткнись в проперженный диван и сопи потихоньку, не надоедай...Вячеслав Белослюдоввыплюни, подавишься !Лилия ЦаренковаПровокационная статейка, с "душком". Типа, вот, комунисты все разрушат, а сейчас всё худо-бедно, но стабильно "идёт ко дну" - голосуйте за едросню. Но никто никогда не скажет: Народ, хватит делегировать свои властные полномочия проходимцам, жуликам, ворам, бандитам! Сами властвуйте!!! Не участвуйте в "чужой игре" по заведомо проигрышным правилам. Ваша пассивность только наруку всей этой банде "разноцветных хищников". Для того вас и гонят на выборы, чтобы обеспечить легитимность обмана. За вас уже всё посчитали и распределили, от ваших "голосов" ровно ничего не зависит. От вас нужна легитимизация этого обмана. А слабо сделать выборы ОТКРЫТЫМИ, персональными именными бюллетенями, заполняемыми собственноручно на листе бумаги 4-го формата и регистрируемыми присвоением уникального номера бюллетеню! А слабо вернуть власть народу! Слабо создать Советы народных депутатов! Слабо прогнать всякие партии! Слабо ВАМ, ЛЮДИ, САМИМ ДУМАТЬ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ! Или вам по кайфу быть баранами идущими на убой. Ну и идите, колитесь, надевайте на лица намордники с кляпами, одевайте на себя электронные ошейники. Вы рабы с сознанием рабов.Михаил АбросимовЭто обычный популизм. Каждому мужику по бабе, каждой бабе по два мужика.Владимир EвтушенкоДа уж, ляпнул ты, геббельсёныш=крысёныш. Потому тебе лишь подонки, типа шавки чухонской - ланской, плюсуют.МихаилРадует то что не каждому мужику по мужику а бабе по бабе, хотя либерализм и коммунизм — двоюродные братьяДВДмитрий ВоскресенскийЛилия, скоро выборы. Проголосуйте для начала за красных, за коммунистов. Что без толку стенать? Да, если в думе большинство будет за коммунистами, то богатеи и их прислужники, как обычно, будут вредить и саботировать и всё это может привести к печальным последствиям. Большинство должно понимать это и поддерживать коммунистов, поскольку только с ними у страны есть надежда на развитие и самостоятельность.Николай ЧиляковЛилия, уважуха 100%!!! Действительно, кто выбирает этих упырей-депутатов, принимающих антинародные законы и жирующих за наши же деньги? По закону получается, что мы. Мы же избиратели! Так зачем же мы избираем такую мразь себе на шею?!Денис ВолковКонечно с душком. ОТ нынешних коммунистов он ого го какой душокЛилия Царенковавы предлагаете наступить на всеобщие грабли. когда вы поймёте, что при нынешней системе голосования нужны не ваши голоса, а ваше участие, за вас уже решили и распределили голоса, а вам надо придти на выборы и зарегистрироваться, всё! бюллетень можете и не бросать! легитимность обеспечивается явкой, а не голосамиГГромыкоА слабО не только громкие пустые лозунги тут тиражировать?СлабО предложить Программу Перестройки с Грудининым или Петровым каким-нибудь?Больше всего народу опостылел пустой треп,который идет не только от ЕР,но и от оппозиции и от вольных призывальщиков,типа вас. Любимая оппозицией, затасканная фраза о рабах осточертела тоже. Про "Власть-народу" помним,второй раз на эту ложь не купимся. Хочется сказать "Идите НАХ,рэволюционэры!"Лилия Царенкованепонятно кому вы адресуете свой праведный гнев, но в сути правы -слабо народу перестать быть рабами, слабо прекратить жить чужими мозгами и плясать под чужую дуду, всё вам на блюдечке выложи, а вы морду воротите и капризничаете, так ведь проще - мне все должны и обязаны, а я никому! вот пусть мне программу предоставят, а я покритикую, но сам ничего не предложу, но выбирать придётся из того что предложат другие. а слабо стать хозяином и самому строить жизнь. пока сам не напряжёшь мозги, чужие не помогутDislike95% народа во время революции думают чужими мозгами, идут за группой товарищей с вменяемой программой и вменяемым лидером. Почитайте книги о революции и не несите бредятину. Если я вас назову неумной феминисткой -вам это понравится? Думаю,что нет. Вот и народу не нравится, когда вы с апломбом называете нас рабами. Мы хотим спокойно работать спать, есть,водить детей в детсад, регулярно получать ЗП, не жить,как в 90-е годы. Мы не хотим,что б на наших горбах и нашей крови вы въехали во власть. Вы улучшите нашу жизнь? Есть гарантия? Или после вашей революции будет вот так? https://bigpicture.ru/pochemu-tambovskie-krestjane-posadili-na-kol-bolshevichku-sofju-gelberg/ "Почему тамбовские крестьяне посадили на кол большевичку Софью Гельберг"Лилия Царенковану да, так вот коментировать проще, ни за что не отвечаешь, клаву топчешь, пивко потягиваешь, получаешь удовольствие от общения, вот и вся жизнь, прям как на фото. но чтобы стать человеком, надо оторваться от кормушки и САМОМУ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ, но с рабским сознанием это как другая вселеннаяГеннадий РостовскийЛилия, за себя голосовать не надо (22 июля, 8:07), это не этично.KarmadonНи суди па сибе.ДВДмитрий ВоскресенскийА Вы часто слышите то, что предлагают коммунисты? Вы их нынешнюю программу изучали?Наум Наумов"""""""слабо народу перестать быть рабами, слабо прекратить жить чужими мозгами и плясать под чужую дуду, всё вам на блюдечке выложи, а вы морду воротите и капризничаете,"""""""""" Конечно слабо. Думали бы своими мозгами, жили бы хорошо, и не важно было бы, чего там на дворе, коммунизм, социализм, феодализм или рабовладельческий строй. Всегда были люди, которые жили хорошо, а балбесы, никогда хорошо не жили.Наум Наумов""""""""""А Вы часто слышите то, что предлагают коммунисты? Вы их нынешнюю программу изучали?"""""""""" У них, на все времена, одна программа, всё отобрать и поделить между начальниками.Николай ЧиляковУважаемый, а что Вы сами-то вопите только:"Слабо, да слабо! ". Возьмите и возглавьте протестное движение, предложите программу... А? Что? Слабо? Вот то-то... Нет, нет хороших лидеров... Отсюда и болтовня, просто мы на уровне брожения умов...Николай ЧиляковПонятна Ваша мещанско-обывательская позиция. Она не раз описана в различных источниках. Вот у Горького, например:"Глупый пингвин робко прячет//Тело жирное в утëсах... "(Песня о Буревестнике). Это-то как раз и надо буржуазно-алигархической верхушке. Чтобы ты рылся в своëм корыте, в тех вонючих подачках от них и был доволен... Вот Вы, милейший, видимо, и довольны... Но не учитываете, что не все имеют возможность " спокойно спать, есть, водить детей в детский сад" и т.д., многие люди влачат жалкое существование, и конца и края этому не видно... Они так и умирают в этих ожиданиях, в непомерных трудах, не получив даже самого необходимого... Поэтому современные нувориши так осатанело грабят страну и народ, потому что каждый час, каждую минуту они ожидают взрыва, что кончится их халява, и надо будет смываться...И отсидеться в стороне не получится никому....DislikeНи,ни.Б БУДУ СЮДИТЬ ПА ТИБЕDislikeАга.То-то мы много не знали о революции 1917г, буревестником которой был Горький. Как Российскую империю "опустили" Троцкий и К слышали,читали. А какие песни они пели рабочим, чтоб они не были рабами, такие же, как Яценюк на Майдане Украины. ВЫ , борцуны, эти сказки расскажите лохам из 7 класса.ГГромыкопустыми лозунгами,за которые вы, БОРЦУНЫ и БОРЦУНЬИ, никогда не несете ответственности все сыты по горло. Остыньте и напишите что-то вменяемое. Хотя куда уж вам, только кукарекать умеете...про рабов, а сами только к кормушке и рветесь. Украина (как бы вам не нравилось сравнение) яркий пример! УЖ сколько на Майдане лозунгов было - не вашим чета, а результат?!! Вот еще один теоретик "рабской сущности" россиян.ГГромыкоВы глазки откройте и болтовню прекратите. Ленту перечитайте, вы ошиблись адресомНиколай ЧиляковНачитался, брат, ты лживой литературы... Почитай русскую классику, мозги приведи в порядок!Николай ЧиляковАдрес верен. А ленту Вам надо внимательно пересмотреть. И помнить, что Вы пишите...ГГромыкоПеречитайтеНиколай ЧиляковПеречитайте.Николай ЧиляковГде Ваша программа? Вы к чему призываете? Где будете вещать?АААлекс АрхиповБуржуины, трепещите!..Михаил АбросимовАга. Они уже прям обосралась.Николай ЧиляковТочно! И ведь уже ни капельки не смешно...Николай ЧиляковНичего! Придëт время - обосрутся!Александр КловоБуду голосовать за коммунистов.Михаил АбросимовВперде..DislikeокНиколай ЧиляковКпрф ты можешь изображать как угодно... Народ тебе не изгадить!Михаил АбросимовКаких коммунистов? А Ельцин разве не коммунист? Коммунист. Собирайте лучше народный миллиард Паше грудинину и не трындите. Паша помирает, денег хочет. Пасечники хреновы..ДВДмитрий ВоскресенскийЕльцин не коммунист, он карьерист. Коммунистов к тому времени почти не осталось их заменили сластолюбивые карьеристы.Михаил АбросимовСогласен с вами. Но и сейчас настоящих коммунистов и в бинокль не видно. Зюганов, рашкин, грудинин это разве коммунисты? Нет. Это красные буржуи.Ирина ВласоваХотеть то они могут)) Но коммунистов то нет, есть псевдо, выпендривающие как бы "коммунисты". Сидят в Думе, загребают огромные зарплаты и чтО? Им разве плохо? Какой наивный может поверить этим "коммунистам"? "Отнять и разделить", но уже среди своих)) Статья глупая, провокаторская(((Геннадий РостовскийТо есть голосовать следует за ПЖИВ?Ирина ВласоваНичего из этого не следует. Не придумывайте за меня. Я, например, НИ ЗА КОГО голосовать не собираюсь. Исчерпывающе?Геннадий РостовскийЯ за вас ничего не придумывал. Я лишь следовал логике вашего комментария. И мне не интересно, будете вы лично голосовать или нет. Дело-то не в конкретном человеке. Беда наша общая в том и заключается. что население изверилось. В официальные итоги выборов не верит (и правильно делает, ЦИК умеет правильно считать) и потому участвовать в них не желает. Так что всё остаётся на своих местах.Ирина Власова+1.ДВДмитрий ВоскресенскийНу и зря. Ваша позиция весьма не оригинальна и не продумана, хотя и криклива.Николай ЧиляковВот это-то самое дурное:"изверилось". А раз не работают официально объявленные институты, то вопросы назревшие будут решаться другими методами...СЧСергей ЧуклановКазалось бы; достаточно прочитать одно выражение автора и понять , а что же он предлагает ?; "я не оправдываю то время, оно было ужасным ..." ... Вернуться к управлению страной и повторить всё что было до 1985 г.??? так ведь уважаемый , у каждого находящегося у власти страной с 1991г. также находятся те же самые люди "имевшие в каждом кармане по парт билету КПСС" т. е. те же самые коммунисты в виде грудининых и зюгановых и еже с ними . И второе ; автор совершенно не раскрывает, а с каких пор и какими силами стало разваливаться ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ ??? Мне довелось жить 22 года при Сталине , видеть и кое-что научиться понимать в жизни. Так вот уважаемый ; единственное и правильное движение России в деле её сохранения на Мировой арене как самостоятельного государства , это пока единственный , избранный командой ВВ Путина. А если автор делает "замах" обсуждения гос. политики, то ему нужно знать и понимать; не всё может ..., Даже президент.Николай ЧиляковУважаемый, а нельзя ли по-конкретнее обозначить, какой такой "единственный, избранный" путь обозначен командой Путина? Извините, но хотелось бы услышать это, хотя бы из Ваших уст...СЧСергей ЧуклановНиколай ! Я в поддавки не играю...СЧСергей ЧуклановНиколай ! Я в поддавки не играю...СЧСергей ЧуклановНиколай ! Я в поддавки не играю...СЧСергей ЧуклановКазалось бы; достаточно прочитать одно выражение автора и понять , а что же он предлагает ?; "я не оправдываю то время, оно было ужасным ..." ... Вернуться к управлению страной и повторить всё что было до 1985 г.??? так ведь уважаемый , у каждого находящегося у власти страной с 1991г. также находятся те же самые люди "имевшие в каждом кармане по парт билету КПСС" т. е. те же самые коммунисты в виде грудининых и зюгановых и еже с ними . И второе ; автор совершенно не раскрывает, а с каких пор и какими силами стало разваливаться ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ ??? Мне довелось жить 22 года при Сталине , видеть и кое-что научиться понимать в жизни. Так вот уважаемый ; единственное и правильное движение России в деле её сохранения на Мировой арене как самостоятельного государства , это пока единственный , избранный командой ВВ Путина. А если автор делает "замах" обсуждения гос. политики, то ему нужно знать и понимать; не всё может ..., Даже президент.СЧСергей ЧуклановКазалось бы; достаточно прочитать одно выражение автора и понять , а что же он предлагает ?; "я не оправдываю то время, оно было ужасным ..." ... Вернуться к управлению страной и повторить всё что было до 1985 г.??? так ведь уважаемый , у каждого находящегося у власти страной с 1991г. также находятся те же самые люди "имевшие в каждом кармане по парт билету КПСС" т. е. те же самые коммунисты в виде грудининых и зюгановых и еже с ними . И второе ; автор совершенно не раскрывает, а с каких пор и какими силами стало разваливаться ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ ??? Мне довелось жить 22 года при Сталине , видеть и кое-что научиться понимать в жизни. Так вот уважаемый ; единственное и правильное движение России в деле её сохранения на Мировой арене как самостоятельного государства , это пока единственный , избранный командой ВВ Путина. А если автор делает "замах" обсуждения гос. политики, то ему нужно знать и понимать; не всё может ..., Даже президент.Николай ЧиляковМного слов, а поставленный вопрос так и не ответили...Сергей ТычкинНадо выбирать честных депутатов, а не болтунов в органы управления страной! Создавать народный контроль за деятельностью властей! А возвращать коммунистов к управлению страной - это пройденный исторический этап страны. Коммунисты и растащили страну, а в последующем её и разворовывали.....Вся коммунистическая нечисть в краевых и областных аппаратах осталась, срослась с криминалом, подвязала к ним и силовые структуры. Вспомните, как армию продавали генералы, насмотревшись перед этим кинофильма "Офицеры" Одна только рожа Грачева вызывает омерзение!Евгений СВ депутаты проходят по партийным спискам. И даже здесь без подлога и обмана не обходится - заявляют одних известных и публичных, а в итоге они снимаются и приходят другие, как и было задумано....DislikeВезде с выборами опа...Не надо сказок о демократии... Аудит в Аризоне,Выборы https://youtu.be/TG-K2AgnolEStrannik WeidВ 96 шанс был. Зю испугался и первым поздравил ЕБН с победой. Из нынешних коммунистов слившихся в экстазе с анальнистами и лгбт наведение порядка как из дерьма пулю делать.Виктор ГоршковПо моему в романе Шолохова "Поднятая целина" дед Щукарь Задал вопрос 25-ти тысячнику коммунисту вопрос : " ты из каких будешь - большевик ,партейный или коммунист." Давыдов попросил уточнения и Щукарь ответил : "большевик все для себя; партейный ,вашим и нашим ; коммунист -все для народа" . Истинных коммунистов очень и очень мало и их надо находить ,т.к. они никогда не выпячиваются и скромны,но очень требовательны к себе. Это корень и стержень будущей России.Лилия Царенковаих не находить надо, а самим стать имиТТатьянаЧто, опять!? Народ искренне доверился коммунистам, и у них было все, чтобы это доверие оправдать, а чем всё закончилось? Нет! Не хочу обратно в 90-е!Юрий DedКоммунистов к власти . Дело не плохое . Только где они НАСТОЯЩИЕ КОММУНИСТЫ ? Те кого возглавляет зюга - так это в лутшем слутчае пройдохи а то и просто ворьё типа грудинкина . И этим доверить власть нет уж спасибо . Тогда уж пущай будит Жириновский - он намного честней . А если по правде Путин пока идеальный глава .саша дмитренкоа настоящие))) это те,что чуть позже объявлены врагами народа?Лилия Царенковаочень большие возможности стать рабамиDislikeПустой треп и осуждение ВСЕХ мыслей, которые не соответствует "генеральной линии партии".Вот "веселуха" будет, если вы придете к властиЛилия Царенковапока что трёп у вас, а я к власти не рвусь, потому что власть одиночки, это власть против всех, и не важно как раскрасишь и назовёшь, слабо народу самому править?Геннадий РостовскийПолчаса назад я прочёл, что герой вашей рифмовки впал в кому.ДВДмитрий ВоскресенскийБольшинство стали рабами добровольно уже в 90-е. Так что уже 30 лет в рабстве, правда благодаря цивилизации и наличию природных ресурсов, рабство не так жёстко ощущается как до революции 1917-го года. Но всё впереди.Николай ЧиляковЯ Вас умоляю, какие "возможности для развития"? Где Вы это видите, обманутый Вы наш?!Виктор Василенкона сайте одна белогвардейская сволочь .....DislikeТо есть,кто не ЗА коммунистов - это белогвардейская сволочь ?https://bigpicture.ru/pochemu-tambovskie-krestjane-posadili-na-kol-bolshevichku-sofju-gelberg/Геннадий РостовскийТон задала статья автора. А вопрос надо бы ставить другой. Массовым голосованием на сентябрьских выборах за КПРФ, СР, ЛДПР (но не спойлеров) сделать так, чтобы ЕР не получила и на этот раз конституционного большинства в ГосдумеНиколай ЧиляковКак Вы живëте-то-можете на белом свете, если Вам покойники мерещатся?..АНГЕЛ АНГЕЛНу что за бред, какой они наведут порядок в чем???? Перераспределят власть, кормушку, имущество, а что дальше???? Они сами уже ОПГ очнитесь. С Зюгановым его привольной жизнью и обеспеченностью, он что в розлив поехал с соратниками или в партизаны по борьбе с незаконной приватизацией пошел??? Нет, только бла бла бла... Нет у них резервов ни кадровых что бы управлять экономикой и аграрными вопросами, так одни теоретики, критики и лозунги... Кто из депутатов КПРФ отказался от зарплаты, льгот, привилегий, неприкосновенности в пользу пенсионеров, простых работяг???? НИ кто, так что все это демагогия и не более...Владимир EвтушенкоЗачем вы ведётесь на клевету педоавтора? Никто из коммунистов к власти не рвётся, ибо это невозможно сейчас.DislikeВСЕ ВЕРНО ВЫ ПИШЕТЕ. Коммунисты готовятся прийти к власти в 2024 году и готовят базы в регионах https://www.ng.ru/politics/2020-05-20/1_7865_kprf.htmlКомментировать
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