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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Вучевич о завершении карьеры в НБА после сезона в «Мэджик»: «Нет, еще нет»

35-летний центровой Никола Вучевич подписал однолетнее соглашение на 3,9 миллиона с «Орландо» – своей бывшей командой.

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