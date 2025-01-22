Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Джон Сергеевич Сильвер: Откуда у знаменитого героя "Острова сокровищ" русские корни

Джон Сергеевич Сильвер: Откуда у знаменитого героя "Острова сокровищ" русские корни

Неужели одноногого пирата из множества фильмов придётся переименовать - Джон Сергеевич Сильвер? Откуда у знаменитого героя "Острова сокровищ" Роберта Стивенсона появились русские корни и при чём тут Бородинское сражение?Почти полтора века назад, в 1883 году, впервые был опубликован приключенческий роман Роберта Стивенсона "Остров сокровищ", которому суждено было стать литературным произведением с выдающейся киносудьбой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх