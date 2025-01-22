Джон Сергеевич Сильвер: Откуда у знаменитого героя "Острова сокровищ" русские корни

Неужели одноногого пирата из множества фильмов придётся переименовать - Джон Сергеевич Сильвер? Откуда у знаменитого героя "Острова сокровищ" Роберта Стивенсона появились русские корни и при чём тут Бородинское сражение?Почти полтора века назад, в 1883 году, впервые был опубликован приключенческий роман Роберта Стивенсона "Остров сокровищ", которому суждено было стать литературным произведением с выдающейся киносудьбой.