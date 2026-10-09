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Бизнес журнал. Урал

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Владимир Путин поздравил коллектив Уралвагонзавода с 90-летием со дня основания

Владимир Путин поздравил коллектив Уралвагонзавода с 90-летием со дня основания

В поздравлении Путин подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны завод в кратчайшие сроки наладил выпуск танков Т-34, бронекорпусов для штурмовиков Ил-2 и другой боевой техники.

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