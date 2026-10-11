Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА

ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА

Подвох для России в этой сделке есть, и он не один. Если кратко — Москва получает деньги, но платит за это политической валютой и риском для внутреннего рынка.

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