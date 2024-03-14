⚡️Стать частью русской истории. Весной 2014 года. Защищая Крым. Мы победили, мы сделали это 🇷🇺 Выбор души.
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⚡️Стать частью русской истории. Весной 2014 года. Защищая Крым. Мы победили, мы сделали это 🇷🇺 Выбор души.