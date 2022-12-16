Зеленский озвучил претензии к союзникам: мы одни платим за всех

У Киева нет другого выбора, кроме как бороться за восстановление границ страны 1991 года, потому что мир не смог гарантировать безопасность и Украина одна расплачивается за конфликт, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.
У Киева нет другого выбора, кроме как бороться за восстановление границ страны 1991 года, потому что мир не смог гарантировать безопасность и Украина одна расплачивается за конфликт, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.
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