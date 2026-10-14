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В России снизится объем внеурочной деятельности для старшеклассников

В России снизится объем внеурочной деятельности для старшеклассников

Предельный объем внеурочной деятельности снижен для обучающихся 10-11-х классов с 700 до 680 часов за два года обучения.

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