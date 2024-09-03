На отдаленном острове найдены древнеримские сокровища 

Археологи обнаружили 27 серебряных римских монет на отдаленном острове на юге Италии, которые, как предполагается, были спрятаны от пиратов, сообщили в понедельник итальянские власти, сообщает агентство DPA.
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