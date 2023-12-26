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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФАС возбудила в регионах дела в отношении производителей куриных яиц из-за цен

ФАС возбудила в четырех регионах дела в отношении производителей куриных яиц. По данным ведомства, они в октябре допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца до 40% по сравнению с сентябрем, при том что их себестоимость снижалась.

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