ФАС возбудила в регионах дела в отношении производителей куриных яиц из-за цен

ФАС возбудила в четырех регионах дела в отношении производителей куриных яиц. По данным ведомства, они в октябре допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца до 40% по сравнению с сентябрем, при том что их себестоимость снижалась.
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