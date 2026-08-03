‼️🇷🇺 Первый серийный полностью импортозамещенный авиалайнер МС-21 впервые поднялся в небо в России, его вместимость – от 163 до 211 пассажиров — Объединенная авиастроительная компания.
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‼️🇷🇺 Первый серийный полностью импортозамещенный авиалайнер МС-21 впервые поднялся в небо в России, его вместимость – от 163 до 211 пассажиров — Объединенная авиастроительная компания.
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