Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

New Signals Point To Another Possible Migrant Invasion Against Ceuta

New Signals Point To Another Possible Migrant Invasion Against Ceuta

New Signals Point To Another Possible Migrant Invasion Against Ceuta The scenes from the Ceuta invasion were deeply alarming, as 60,000 predominantly military-aged men, many carrying no supplies, crossed from Morocco into the Spanish enclave.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии