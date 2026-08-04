New Signals Point To Another Possible Migrant Invasion Against Ceuta The scenes from the Ceuta invasion were deeply alarming, as 60,000 predominantly military-aged men, many carrying no supplies, crossed from Morocco into the Spanish enclave.
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