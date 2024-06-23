Бербер стала мамой

Еще недавно журналисты «7Д» гуляли на свадьбе Зои, поздравляли ее с новосельем, а теперь в семье. Максим Белбородов и Зоя Бербер в день свадьбы Филипп Гончаров Еще недавно журналисты «7Д» гуляли на свадьбе Зои, поздравляли ее с новосельем, а теперь в семье Бербер и ее мужа, актера Максима Белбородова, новое событие.