От новогодних салютов страдают миллионы птиц

Птицы в радиусе 10 километров от праздничных фейерверков попадают под их негативное воздействие. Согласно результатам нового исследования, широкое использование фейерверков в канун Нового года отнимает у птиц их драгоценные энергетические запасы.
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