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Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению замом гендиректора «Атлетико» Хиля

Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению замом гендиректора «Атлетико» Хиля

60-летний функционер близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope.

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