В IV квартале 2024 сократилось среднее число продуктов на одного заемщика

В четвертом квартале 2024 года впервые с начала 2021 года было зафиксировано сокращение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически в каждом сегменте розничного кредитования, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).