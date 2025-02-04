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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

В IV квартале 2024 сократилось среднее число продуктов на одного заемщика

В четвертом квартале 2024 года впервые с начала 2021 года было зафиксировано сокращение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически в каждом сегменте розничного кредитования, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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