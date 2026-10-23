Аргументы недели Цена нелегального пребывания: перенос расходов по возвращению домой на кошельки «дорогих» гостей как инструмент сдерживания Итоги масштабной операции судебных приставов в Новосибирской области, в ходе которой за один день были принудительно выдворены 47 иностранных граждан, а за неделю — более 90, выглядят не просто как сухая статистика правоохранительной активности.
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Смех на болоте ! Прибываю миллионы людей с Азии и Закавказья, а нам показывают скелет обглоданной рыбы . Ха-ха-ха . !
ОТЛИЧНЫЕ ИДЕИ НЕ ВСЕГДА ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! Давно пора!
Реплика в опросе "...умный сначала кран закрывает..." предполагает, что в управлении государством есть умные. У нас же управляют самые ушлые и, в связи с прошедшими "выборАми" перспектив к изменению существующего вороватого порядка - нет!
Если по всем Федеральным каналам объявить сбор денег на депортацию ВСЕХ мигрантов, то добрые русские люди в течение недели (может быть даже быстрее) соберут эти деньги.
Если у депортированных мастурбеков нет денег ,чтобы оплатить дорогу, то поместить их в трудовые лагеря и пусть зарабатывают, но под надзором. И по барабану, что будут вопить представители их стран и западные СМИ. Не нравится - пусть платят за их проезд.
Давно пора всех мастурбеков в родные кишлаки и аулы оправить. А мы снова в думу Затулина выбираем,погоняло ЗАТУЛЛО ДУШАМБИНСКИЙ. И этот ушлёпок снова тащит их сюда. Правильно пишут сначала кран перекрыть надо,потом воду убирать.